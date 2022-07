VDN/Camion en panne sur le pont jouxtant Saint-Lazare : le laxisme de l'Ageroute pointé du doigt

Le chef de l'État a tapé du poing sur la table, hier au King Fahd Palace, pour dénoncer le laxisme des autorités de l'hôtel, après une coupure d'électricité en plein sommet avec d'autres chefs d'État et de Gouvernement. Le chef de l'État avait alors dit, « cette coupure est un signe de contreperformance qui n’est pas acceptable par rapport à nos volontés d’émergence. Et quelque part, il y a quelqu’un qui n’a pas fait son travail. En Afrique on n’a pas la culture de la sanction, mais je trouve que cette action doit être sanctionnée."



Il devra alors regarder également du côté de l'Ageroute. En effet, depuis 4 jours c'est un camion de transport de charbon qui est immobilisé sur le pont jouxtant le cimetière Saint-Lazare. Occasionnant ainsi des bouchons monstres sur l'un des axes les plus fréquentés de Dakar. Plus grave encore, la position de ce camion, qui visiblement est en train d'être réparé sur place, constitue un danger réel pour les automobilistes. À qui la faute? Comment un camion peut-il rester immobilisé sur cet axe pendant autant de jours ? La responsabilité pleine et entière imcombe à l'Ageroute qui a en charge la gestion des ponts et routes. Mais tout porte à croire qu'elle ne s'occupe guère de ses installations et encore moins de la qualité du trafic sur ces infrastructures.

Pour rappel, un autre véhicule, sous le très fréquenté pont menant à la cité Keur Gorgui, est resté immobilisé là-bas pendant près d'une semaine...