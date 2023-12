Usa- Envahis par les migrants: Le maire de New York alerte !

Ils sont plus de 150.000 migrants à arriver à New York depuis le début de l'année voire plus. La ville de New York absorbée par le flux de migrants, a atteint les limites de ses capacités. Ainsi, le maire de la ville américaine tire la sonnette d'alarme. " Je n'ai jamais eu dans ma vie un problème dont je ne voyais pas la fin, mais là, je ne vois pas la fin. (...) "Cette affaire va détruite New York", a déclaré Eric Adams.



Ce dernier fait allusion au manque de logements et de ressources financières de New York pour s'occuper des nouveaux arrivants.

Ainsi le maire de New York et la gouverneure de l'État, Kathy Hochul accusent le Président Joe Biden de n'avoir pas apporté un soutien suffisant. " Il n' y a pas d'aide en vue", a informé Eric Adams.