Plaintes auprès de l’OFNAC: « 1845 dossiers reçus depuis 2014 ( Rapport 2022)

L'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) a rendu public son rapport d'activités pour l'année 2022. Des dépôts de déclaration de patrimoine à l’entrée et à la sortie de tous les assujettis ont été présentés dans le rapport. Mais également des plaintes et dénonciations. Au cours de l’année 2022, le bureau des plaintes et dénonciations (BPD) a enregistré 95 plaintes et dénonciations contre 100 en 2021. Ce qui porte « le nombre total de plaintes enregistrées depuis la création de l’OFNAC à 1845 » note le rapport. L’OFNAC rappelle que BPD reçoit les plaintes et dénonciations des particuliers à travers ses différentes plateformes. Il offre à ces derniers les possibilités de saisine à travers plusieurs possibilités notamment par courrier postal, dépôt physique, par adresse Email ou appel téléphonique.