Publication des rapports: Birahim Seck invite la cour des comptes et l’IGE à presser le pas

Le coordonnateur national du forum civil / section Transparency s’attend à ce que les deux corps de contrôle notamment, l’Inspection Générale d’Etat (IGE) et la Cour des Comptes rejoignent le chef de l’Etat en faisant preuve de respect de la parole donnée. « Aux responsables de la Cour des Comptes et de l'inspection Générale d'Etat (IGE), la préservation de la sacralité de la parole présidentielle de Diomaye vous incombe tout autant que le respect de la loi », a écrit le combattant pour la cause de la transparence.







Il faut rappeler que le champ de compétences de la Cour des comptes est défini par la constitution et par la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes (articles 29 à 32). Elle est chargée du contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics, du contrôle de l’exécution des lois de finances, du contrôle du secteur parapublic et de la sanction des fautes de gestion.





Quant à l’IGE, elle lui incombe de contrôler dans tous les services publics de la République, l’observation des lois, ordonnances, décrets, règlements et instructions qui en régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable. Mais également, la qualité du fonctionnement de ces services et la manière dont ils sont gérés et leurs résultats.