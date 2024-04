Abus de confiance : un agent commercial de la Sénégalaise de Boissons (LSB) accusé d'un détournement de plus de 14 millions

L'agent commercial de la Société Sénégalaise de Boissons (LSB) domicilié aux Parcelles assainies est poursuivi pour abus de confiance portant sur la somme de 14,5 millions de nos francs. Placée sous mandat de dépôt depuis le 05 avril dernier, à la dame Soda Thiam il lui est reproché d'avoir créé des bons de commande fictifs à l'insu de ses supérieurs. Ce qu'elle a contesté. Elle déclare avoir remis l'argent à son supérieur Oumou Khairy Diop qui est absente de l'audience.



"Je suis dans la société depuis 2022. De temps en temps, je remettais les versements de certains clients à notre responsable commercial Oumou Khaïry Diop. Quand je lui remettais l'argent, elle envoyait souvent son chauffeur pour le récupérer chez moi. C'est elle qui valide les factures", se défend-elle.



La présidente de la séance lui rappelle les déclarations de la dame Oumou Khaïry Diop qui avait déclaré qu'elle ne lui a jamais remis de l'argent sauf qu'en-dehors de son travail où elle lui a remis la somme de 495 mille francs. Elle poursuit : "après l'éclatement de l'affaire, vous vous êtes rendus dans son bureau pour lui dire que vous preniez cet argent pour soigner votre fils qui a le diabète et que quand vous faisiez le recouvrement, vous gardez l'argent dans votre armoire pour gérer les dépenses de votre famille", avance la présidente. Elle rétorque qu'elle n'a jamais dit cela.



À son tour, le responsable des recouvrements de la Société la Sénégalaise des Boissons Hussein Hussein explique la procédure de recouvrement de l'entreprise. "Quand les clients envoient des commandes sur la plateforme WhatsApp. L'agent commercial prend la commande écrite à Madame Fall pour lui soumettre le bon de commande qui va revenir à mon niveau pour validation. Tous les bons que j'ai eus à recouvrer dans cette affaire ont été validés par moi-même. Par la suite, j'ai commencé à avoir des doutes. Parce que quand j'envoie les recouvreurs, ils reviennent avec de petites sommes. Et j'ai commencé à mener mon enquête. Et un jour, un des recouvreurs m'a avoué que c'est Soda Thiam qui leur remettait l'argent. En effet, elle mettait des commandes fictives. Et elle encaissait la marchandise pour ensuite le revendre. Je suis allé auprès du directeur général avec témoin pour lui expliquer l'affaire en question. Et les clients ont confirmé qu'ils n'ont jamais passé ces commandes", narre-t-il





Selon l'avocat de la partie civile, la prévenue n'est pas en mesure de justifier l'argent qu'elle a versé à Madame Fall née Oumou Khaïry Diop. De ce fait, la robe noire sollicite au tribunal de déclarer Soda Thiam atteint et convaincu afin d'allouer la somme de 13, 5 millions à titre principal et 1 million pour dommages et intérêts et de donner acte à LSB avoir reçu un montant d'1 million en acompte. Lors de son réquisitoire, le parquet requiert une application de la loi.



Quant à la défense, elle laisse entendre que la dame est une victime devant la loi. "Elle a fait un détournement de procédure et non un détournement d'argent. Elle avait une confiance aveugle à cette dame qui l'avait recruté", a soutenu le conseil de la partie civile qui demande une application extrêmement bienveillante de la loi pénale.



L'affaire a été mise en délibéré au 03 mai prochain.



Aïda Ndiaye Fall