Le coup de balai de Diomaye: Une cascade de nominations entre militantisme, engagement patriotique et « alliance fidèle »

Quelques heures après le communiqué du conseil des ministres, le chef de l’Etat a sorti la liste sur les mesures individuelles. Les anciens aux postes stratégiques cèdent la place aux homme de confiance du président de la République mais aussi, de son Premier ministre, Ousmane Sonko.







Au poste de Délégué Général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (DGPU) après Seydou SY Sall, l’ancien ministre Diène Farba Sarr cède la place. Bara Dioufprend son relais. Ce dernier pour rappel a été récemment libéré. Il était le coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi à Rufisque Ouest. Il vient d'être libéré après des mois de détention suite à son arrestation lors des violentes manifestations en juin 2023. Ce membre de Pastef Rufisque est nommé Délégué général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose.







Marie Rose Faye, est surtout connue pour son engagement dans les débats télévisés notamment quand elle défend « LE PROJET DE PASTEF ». Elle est experte en gestion et en management des Ressources humaines. Marie Rose Faye, membre de la Cellule de communication de Pastef et porte-parole adjointe du parti, a été aussi, victime d’arrestation en février 2023 lors des échauffourées avec les forces de l’ordre. Elle aura à conduire les destinées de l’Agence de Développement et d’Encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME). Bacary Sega BATHILY, Spécialiste en Management de projets, est nommé Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA), en remplacement de Monsieur Abdoulaye BALDE.







Le cas Pape Alé Niang est à souligner également avec sa particularité. En effet, le patron de Dakarmatin, désormais à la tête de la direction générale de la Rts, a pendant des années porté le combat de Pastef en combattant l’injustice qui l'a même conduit en prison à plusieurs reprises. Mais en dehors de cette considération, Pape Alé Niang a fait ses preuves dans plusieurs rédactions privées nationales avant de créer son site d’informations générales Dakarmatin. Une nomination à la tête de la Radio télévision Sénégalaise (Rts) « bien méritée » selon plusieurs observateurs.







Waly Diouf Bodian, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, nommé Directeur général de la Société nationale du Port Autonome de Dakar, en remplacement de Monsieur Mountaga Sy. L’inspecteur principal des impôts a été récemment libéré après une longue détention en mars 2023. Membre du protocole du leader de Pastef Les Patriotes d’Ousmane Sonko, il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet. Ce dernier a pris cette décision sur la base de l'article 80 du code pénal réprimant les offenses faites aux institutions de l'Etat.







Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, un allié qui a combattu l’ancien Président Macky Sall, s’est très tôt engagé dans la bataille unitaire de l’opposition. « Il faut combattre ces faits qui n’honorent pas la République, mais dans l’unité, car elle fait la force » disait-il souvent. Dans sa constante politique, Cheikh Bamba Dieye ne voulait pas flancher pour laisser planer le doute sur son engagement auprès de l’opposition notamment de Yewwi Askan Wi. Le leader du FSD/BJ est par ailleurs, igénieur en Génie et Travaux publics. Il devient le Directeur général de l’Aéroport International Blaise DIAGNE (AIBD SA), en remplacement de Monsieur Abdoulaye Dieye.







Fadilou Keita, coordonnateur du Nemmeeku Tour a été arrêté le 7 décembre 2022 sur ordre du procureur suite à un post sur Facebook. Membre du cabinet du leader de Pastef et fils de l’ancienne Présidente de l’Office national de lutte contre la corruption (Ofnac), Nafy Ngom Keita, Fadilou Keïta avait été poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles conformément aux articles 80 et 255. On lui reprochait en réalité, d’avoir accusé sans preuve à travers une publication sur sa page Facebook, l’Etat du Sénégal dans la disparition du gendarme Didier Badji et son ami, Sergent Fulbert Sambou dont le corps sans vie a été repêché près des falaises du Cap manuel. Il a été libéré en février 2024. Manager en Gestion financière, il est nommé Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, en remplacement de Monsieur Cheikh Issa Sall, par ailleurs, maire de Mbour.







Yaye Khadidiatou Djamila Diallo, militante acharnée de Pastef, se chargera de l’Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-Petits. Docteur Cheikh Dieng, expert en Environnement, va gérer les questions de l’assainissement auprès du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement. L’ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao est désormais le directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) en remplacement de Mamadou Mamour Diallo. Bassirou Kebé , Maguette Kane et Serigne Mamadou Mboup respectivement à la tête de SN-HLM, La Poste et la SAPCO, peuvent aussi dire merci à leur engagement auprès du parti au pouvoir, Pastef/Les Patriotes.