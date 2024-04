Mame Boye Diao : « L’appareil Benno a mal géré le processus de Pastef… »

Candidat malheureux à la dernière présidentielle, l’ancien directeur des domaines a fait des reproches à ses anciens camarades de l’Alliance pour la République et même de Benno Bokk Yakaar.

Pour Mame Boye Diao, la coalition qui est désormais dans l’opposition, a trop laissé trop faire le Parti Africain du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef). « La coalition Benno Bokk Yakaar a mal géré le processus Pastef. Elle n’a pas su se mettre à la hauteur du débat sur les politiques publiques. Elle a préféré être dans l’émotion face au Pastef », a expliqué le maire de Kolda lors d’un entretien sur Senepeople-Plus.



Durant tout le processus d’opposition du parti Pastef, l’ancien directeur de la caisse de dépôts et consignations remarque un regain de légitimité et de confiance face au camp du pouvoir qui n’a pas su utiliser la bonne stratégie pour dominer Ousmane Sonko et son camp. D’ailleurs, notera Mame Boye Diao, tout ce qu’Ousmane Sonko a enduré avec les accusations, emprisonnement etc..., l'a booste L’ancien compagnon de Macky Sall informe dans cette émission dénommée « Instant T », que « Macky Sall a offert le pouvoir au Pastef sur un plateau d’argent ». Apporter les réponses appropriées, c’est tout ce qui aura manqué à la coalition de l’ancien président de la République qui a trop laissé faire dans son camp.