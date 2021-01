Université du Sénégal Oriental (USO) : La société civile locale lance une pétition, Mame Balla Lô annonce le démarrage des travaux en 2022

À quand l’université du Sénégal oriental ? C’est la question qui taraude tous les esprits dans cette partie du pays. D’ailleurs, une pétition circule dans les deux régions de Tamba et de Kédougou pour exiger de l’État le démarrage des travaux et sa mise en service. Les initiateurs de la pétition comptent sur toutes les forces vives des deux régions comme les acteurs politiques, les maires etc... Interpellé sur la question, l’édile de la ville de Tambacounda, l’honorable député Mame Balla Lo a annoncé que les travaux de construction de l’Université du Sénégal Oriental (USO) devraient démarrer en 2022. Cette date il la tient du chef de l’État qui l’a reçu en tête à tête. Ainsi, Mame Balla Lo a tenu à rassurer les populations du Sénégal Oriental (Tambacounda et Kédougou) notamment les jeunes élèves, futurs étudiants. Il faut dire qu’ils sont nombreux ces jeunes étudiants qui souffrent de l’éloignement d’avec leurs familles. Mais cela ne sera plus qu’un vieux souvenir, car le parlementaire rappelle également qu’il a interpelé le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation « aussi bien en commission technique qu’en plénière à l’Assemblée nationale. Et, le ministre Cheikh Oumar Anne a confirmé ce que le président Macky Sall m’avait dit. Sans faire beaucoup de bruit, nous continuons de porter ce dossier relatif à la réalisation de l’Université du Sénégal Oriental », a dit Mame Balla Lo.