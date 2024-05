Ziguinchor / Sport-Études : les lycées Kénia et Amadou Tidiane Bèye sacrés champions de la finale de l’IEF

Opposant l’école élémentaire Amadou Tidiane Bèye, pour la zone de Ziguinchor et celle de Sindone, pour la zone de Niaguis, la rencontre démarre sous de bons auspices. Le caractère masculin se fait tout de suite sentir pour les connaisseurs. La rencontre est âprement disputée et à la 10e minute, Amadou T. Bèye ouvre le score.Le match gagne en intensité et à la 18ème minute, ils aggravent le score et doublent la mise. Le match est animé et riche en spectacle. Les spectateurs sont émerveillés par le talent des joueurs, malgré leur jeune âge. Un 3e but vient confirmer la suprématie des pensionnaires de l’école Amadou Tidiane Bèye et casse le moral du camp adverse.Sur le terrain, les garçons offrent une prestation époustouflante à l’assistance, par l’expression d’un talent pur, malgré leur âge. « Ils sont matures sur le terrain par rapport à leur âge », « il y a de futurs ballons d’or parmi eux », « c’est de vrais compétiteurs », commentent des spectateurs emportés par la belle prestation des enfants.Deux minutes avant la fin du match, les élèves d’Amadou Tidiane Bèye portent un dernier coup à leur adversaire. Un 5e but qui anéantit les espoirs et neutralise définitivement les ardeurs des élèves de Sindone. Ainsi, l’école élémentaire Amadou Tidiane Bèye est sacrée championne départementale pour l’édition 2024.