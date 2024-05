Campagne Agricole -Réduction des inégalités : le Dr Mabouba Diagne octroie une part considérable de terres et d'équipements aux femmes

Dans une lettre datée du 15 Mai 2024, le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté Alimentaire et de l'Elevage, le Dr Mabouba Diagne a exigé des directions nationales, générales, régionales et des coordonnateurs de projets/programmes, l'application de la circulaire 0989, en vue de la réduction des inégalités de genre dans les activités agricoles dans le but d'automatiser les femmes. "Je vous demande d'allouer aux femmes au moins :

15% des nouveaux aménagements à partir des eaux de surface; 20% des nouveaux aménagements à partir des eaux souterraines; 20% des semences d'arachides; 20% des semences de riz; 15% des tracteurs; 20% du matériel de culture attelée; 40% du financement", lit-on dans la lettre.