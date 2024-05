Exploitation de la Rivière aurifère de Falémé : « Nous sommes en face d'un crime d'ÉCOCIDE! » (Guy Marius Sagna)

C’est après sa visite dans les sites de la Falémé du village de Faranding (Kédougou), que l’honorable député Guy Marius Sagna a partagé sur ses différentes pages une alerte sur le désastre écologique qui est en train de se produire dans la zone, causé par des exploitations utilisant l’eau de l’affluent.

« Si la Falémé était un peuple, ce serait un génocide. La Falémé est un affluent du fleuve Sénégal qui est asséché et transformé en fleuve de boue tuant tout l'écosystème de ce fleuve. Un ÉCOCIDE est en cours le long de la Falémé », peut-on lire...

Pourtant, selon le député, ce problème était bien prévisible. « 25 % de l'eau qui alimente le fleuve Sénégal vient de la Falémé. En 2019, quelqu'un avait dit : "la Falémé est en état de mort clinique". Rien n'a été fait depuis lors. Pire, l'exploitation de l'or a été renforcée. Résultat : nous sommes en face d'un crime d'ÉCOCIDE », rappelle le parlementaire de Yewwi Askan Wi.

Pour ce dernier, les autorités devraient prendre les mesures nécessaires pour sauver la population, tout en suspendant provisoirement et en urgence "IMMÉDIATEMENT", toutes les exploitations d'or utilisant l'eau de la Falémé et effectuer vite un audit.

Mais pour cette solution, Guy M. Sagna pense que la Guinée et le Mali doivent aussi s’impliquer, harmoniser et coordonner une opération de sauvetage et de sauvegarde de la Falémé.

« Les paysans et les éleveurs n'ont plus de terre pour cultiver. Les femmes ne peuvent faire de maraîchage. Les villages comme Sansamba, Faranding...sont des dons de la Falémé. Si la Falémé disparaît, ces villages vont disparaître », assure t-il.

Face à cela, s’ajoutent les problèmes d'eau de Saraya qui persistent depuis plus d'une décennie et les 4 mois ou plus d’arriérés de salaire des employés de Soredmines.

Ainsi Guy promet dans les prochaines heures, de saisir le gouvernement avant d’exposer ce problème a l'Assemblée nationale.