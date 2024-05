KOLDA : Et si le boom immobilier était lié au faux monnayage ?

À Kolda, il y a un boom immobilier alors que les indicateurs montrent que la région est l'une des plus pauvres du pays. Et si cette situation était liée au faux monnayage de billets de banque, ou pire était dûe au blanchiment de capitaux et au trafic de drogue? Cependant, même si on ne le confirme pas, tout porte à le croire avec les récentes saisies de faux billets et de drogue dure entre autres. D'ailleurs, Kolda est l'une des régions où on vend plus de matériel de construction notamment le ciment, le fer. C'est fort de ce constat que les commerçants ou les services de transfert d'argent n'acceptent presque plus de faire des transferts de plus de 200 mille f cfa en ayant peur de recevoir de faux billets.

Aujourd'hui, même le chargement de sable a connu une hausse vertigineuse de 35 mille à 50 mille F CFA. Au Fouladou, tout le monde se pose la même question sur ce boom immobilier qui ne reflète pas la vitalité économique de la zone. Et tout le monde est concerné par la question pour lutter contre ce fléau.

Harouna D. est un jeune commerçant qui a fait le même constat. Ainsi, il avance : "nous sommes étonnés de voir des bâtiments à coup de millions sortir de partout pour une petite ville comme la nôtre. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre dans un monde à deux vitesses où la pauvreté cohabite avec l'extrême richesse. En ce sens, on devrait se pencher sur ces éléments afin de l'éradiquer." Dans la foulée, il précise : "il m'est difficile de comprendre ce rythme avec lequel le foncier bâti se développe. Et ceci est valable dans toute la région..."

Pour rappel, les saisies de faux billets et de drogue sont devenues fréquentes au Fouladou. À chaque opération des forces de défense et de sécurité, ce sont des réseaux mafieux ou de malfaiteurs qui sont démantelés dans la zone. C'est pourquoi, il y a des doutes sur l'origine de l'argent servant à construire ces bâtiments de luxe contrastant avec les réalités socio-économiques de la région.

Dans cette dynamique, soutient A.M dans l'anonymat : "25 ans en arrière , Kolda ne connaissait pas tous ces problèmes, mais tout d'un coup elle est devenue une grande agglomération. Et ceci m'a fait toujours réfléchir comment en ces temps de crise parvient-on à construire des immeubles à coup de millions ? "

Dans la même lancée, le foncier a connu une hausse exponentielle où les terrains coûtent aujourd'hui des millions. C'est devenu une demande sociale, la réglementation du secteur du foncier...