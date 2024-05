Visite à l'Université Iba Der Thiam de Thiès( UIDT): Face aux dures conditions de vie des étudiants, le ministre Dr Abdourahmane DIOUF promet des solutions dans quelques mois

Les étudiants de l'université Iba DER Thiam de Thiès ont profité de la visite du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, le Dr Abdourahmane DIOUF pour évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés.



Visitant le campus social, le ministre a constaté de visu la dure réalité estudiante. Dans les deux pavillons ( garçons et filles) qui servent d'hébergements, les étudiants y vivent dans des conditions très difficiles avec l'exiguïté des chambres. En effet, 12 personnes logent dans une même chambre. La plus grande chambre abrite un total de 26 étudiants.



La restauration pose aussi un sérieux problème. Les étudiants qui ont insisté à ce que le ministre visite les restaurants, ont fait état de leurs problèmes gastriques dûs à la mauvaise cuisson des aliments ( plats). " Nous avons tout le temps des ballonnements", a lancé une jeune fille.



Le transport aussi fait défaut. Ceux qui ne logent pas dans l'université, sont obligés de prendre des bus à leurs propres frais. Et très souvent, certains d'entre eux peinent à rallier ce temple du savoir très enclavé, faute de moyens financiers pouvant permettre de régler leurs tickets de transport.



Après sa visite, le Dr Abdourahmane DIOUF qui faisait face aux étudiants, a déclaré avoir constaté les problèmes notamment au niveau des différents campus ( social, pédagogique etc). Revenant sur le chantiers des 1.000 logements en cours, il a promis des solutions dans un cours délai c'est-à-dire dans quelques mois. " Nous allons prendre tout ça en charge pour que dans quelques mois vous soyez dans de meilleures conditions", a-t-il réagi.



Pour rappel, l'UIDT de Thiès compte plus de 8000 étudiants dépassant de loin sa capacité d'accueil, avec un objectif initial de 5.000 étudiants...