UCAD/FST : Les cours démarrent pour les primo-entrants le 23 mai 2024

Après quelques mois de congés forcés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la rentrée des classes pour les nouveaux étudiants à la Faculté des Sciences et Techniques est prévue ce jeudi 23 Mai. Dans un communiqué rendu public, le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques porte à la connaissance des enseignants, du personnel administratif et des étudiants que le démarrage des enseignements pour l'année universitaire 2023-2024 pour les primo-entrants est fixé le jeudi 23 mai 2024 à 8 heures.