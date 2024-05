Management de la qualité : L’eau minérale Séo certifiée ISO 9001-2015

En présence de M. Mamadou M. NG. Ndiaye, PDG de CMGA, du Dr. Omar Benaicha, Directeur général Africa & Middle East de Certi-Trust, de l’ambassadeur de la marque, l’international El Hadji Ousseynou Diouf, ainsi que des collaborateurs et partenaires, la production de l’eau minérale de marque Séo a été certifiée ISO 9001 par Certi-Trust.



La cérémonie officielle de remise de la certification s’est tenue ce jeudi 16 mai 2024 au Radisson Blu.



Cette certification couronne onze années de travail acharné pour fournir une qualité de produit exceptionnelle aux standards internationaux. Pour le management, cette certification ne se limite pas à un simple parchemin accroché au mur, mais représente plutôt un engagement renouvelé envers leurs clients et consommateurs. C’est un gage de qualité et de fiabilité qui leur permettra de continuer à servir leurs clients avec excellence.



Cette reconnaissance est approuvée par le Dr. Omar Benaicha de Certi-Trust pour la région Africa & Middle East, qui croit à la pérennisation des efforts déployés par la marque Séo pour d’autres consécrations à venir.