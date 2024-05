Lettre ouverte au Ministre du transport

Monsieur le Ministre,

A travers cette lettre ouverte, je vous transmets mes félicitations et mes vœux de succès pour votre mission au sein du Ministère des transports. Votre appel à l'appropriation du bien public et des infrastructures vient à son heure et démontre à quel point il est du devoir de chaque citoyen de conserver les acquis publics, l'investissement et les efforts déployés par les autorités étatiques pour faciliter la circulation des biens et des personnes mais également la fluidité de la circulation garante d'une accélération de l'économie tournante.



Monsieur le Ministre, comme vous le savez sans doute, les quartiers traversés par le BRT ont été très impactés avec la perte d'une bonne partie de leurs espaces au profit de l'utilité publique. De plus, les institutions communales n'accordent malheureusement pas beaucoup d'intérêt à l'épanouissement des enfants et des jeunes. Certaines d'entre elles préfèrent créer des recettes d'épicerie sur les espaces restants que de créer des aires de jeux et de sport qui pourraient contribuer à une distraction juvénile, au développement physique et corporel de l'enfant par la pratique du sport.



C'est en ce sens que je vous propose, Monsieur le Ministre, d'autoriser, les dimanches, l'utilisation du circuit du BRT à usage exclusif de piste cyclable.

Cela permettra aux enfants et aux jeunes des communes impactées de pratiquer du sport en roulant en toute sécurité dans un circuit fermé. Les adultes en âge avancé pourraient également y trouver de l'intérêt pour améliorer leur santé avec l'exercice physique sportif.

En collaboration avec l'Ageroute, les conseils de quartier et les Mairies, des compétitions (par tranche d'âge) et en circuit fermé (dans la limite des frontières communales) pourront s'y effectuer avec une organisation de qualité.



Une compétition inter-communes est également possible d'y être organisé et parrainé par votre ministère avec des lots de récompense qui peuvent aller des tickets gratuit pour le BRT à d'autres lots intéressants. Un telle activité permettra d'inciter les enfants et les jeunes à faire du sport, de les occuper sainement, à encourager les parents encore réticents à l'achat de vélo à cause de l'insécurité et de l'absence de pistes cyclables dédiés, d'animer les quartiers, d'améliorer la santé et de rendre le BRT plus utile et profitable à tout le monde.