« L’homme Africain n’est pas assez entré dans l’histoire »: 16 ans après, Mélenchon à Dakar, répond à Sarkozy

A Dakar, et dans le lieu symbole de l’Ucad où l’ancien président Français avait fait un discours à l’occasion d’une visite au Sénégal, Jean Luc Mélenchon prend le contre pied de Nikolas Sarkozy :« L’histoire de l’Afrique a commencé… ». Cette réponse du président du mouvement La France Insoumise (FI) intervient 16 ans après celui du président des Républicains.







« Je ne suis pas venu, jeunes d’Afrique, pour pleurer avec vous sur les malheurs de l’Afrique. Car l’Afrique n’a pas besoin de mes pleurs. Je ne suis pas venu, jeunes d’Afrique, pour m’apitoyer sur votre sort parce que votre sort est d’abord entre vos mains. Que feriez-vous, fière jeunesse africaine, de ma pitié ? Je ne suis pas venu effacer le passé, car le passé ne s’efface pas. Je ne suis pas venu nier les fautes ni les crimes, car il y a eu des fautes et il y a eu des crimes. Il y a eu la traite négrière, il y a eu l’esclavage, les hommes, les femmes, les enfants achetés et vendus comme des marchandises. Et ce crime ne fut pas seulement un crime contre les Africains, ce fut un crime contre l’homme, ce fut un crime contre l’humanité tout entière » tenait Nicolas Sarkozy devant la jeunesse sénégalaise soutenant que « l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » ce qui n’est pas de l’avis de l’ancien président du bureau national du Parti de gauche. « Il (Sarkozy) disait ici même, que l’Afrique n’était pas entré dans l’histoire. L’observation est que le futur, s’écrit dans la jeunesse africaine vers qui tous les regards sont tournés ».







Pour rappel, Jean Luc Mélenchon et Ousmane Sonko animaient une conférence à l’amphithéâtre de l’UCAD 2 sous le thème : « Échanges sur l’avenir Afrique-Europe »