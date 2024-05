Déby élu président au Tchad: plus de recours juridique, admet le candidat malheureux Masra

Le Premier ministre du Tchad, Succès Masra, qui s'estimait vainqueur de la présidentielle, a admis jeudi qu'il n'y avait plus aucun "recours juridique" contre l'élection de l'ex-chef de la junte Mahamat Déby, et appelé ses partisans à poursuivre "pacifiquement" le "combat politique".



Le Conseil constitutionnel a validé jeudi la victoire dès le premier tour le 6 mai du général Mahamat Idriss Déby Itno avec 61% des voix. Une semaine plus tôt, M. Masra clamait qu'il avait remporté l'élection.



Une heure après l'annonce du Conseil constitutionnel, qui a rejeté la requête en annulation déposée par le Premier ministre, M. Masra, 40 ans, a joué l'apaisement dans un "message à la Nation" sur sa page Facebook.



"Avec cette décision du Conseil constitutionnel (...) nous avons épuisé toutes les voies de recours juridiques nationales et, même si nous ne sommes pas d’accord avec ces chiffres annoncés aujourd’hui, il n’y a plus d’autres voies juridiques au niveau national", a-t-il déclaré.



"Cette décision du Conseil constitutionnel s'impose à tous les acteurs" mais "l'exigence du peuple nous commande de trouver politiquement une réponse au-delà des solutions juridiques", a-t-il poursuivi.



"Je vous demande de rester mobilisés tout en restant pacifiques", a conclu l'économiste.



M. Masra était l'un des plus farouches opposants à Déby avant de devenir le chef de son gouvernement il y a quatre mois.



Il est arrivé deuxième à la présidentielle avec officiellement 18,54% des suffrages exprimés. Son parti avait dénoncé il y a une semaine une "mascarade électorale".



La question se pose désormais de savoir s'il va rester Premier ministre.



L'opposition avait qualifié Masra de "traître" après qu'il eut signé un "accord de réconciliation" avec le général Déby, qui l'a nommé Premier ministre le 1er janvier.



L'opposition, qui avait appelé à boycotter un "scrutin joué d'avance" pour "perpétuer une dynastie Déby", avait aussi accusé Masra d'être candidat pour donner un "vernis démocratique" au scrutin et poursuivre ensuite son tandem au pouvoir avec le jeune général.