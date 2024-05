Palais de justice: pris pour vol, un ivrogne se réclame footballeur et écope de 1 an de prison

Âgé de 32 ans, A. Kane domicilié à Ouakam a été jugé ce matin devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Il est poursuivi pour soustraction de matériels de chantier ce qu’il n’a pas reconnu devant la barre.



« J’étais ivre et je n’avais pas toutes mes facultés. Je ne pouvais pas rentrer chez moi c’est pourquoi j’ai passé la nuit auprès du chantier où les ouvriers m’ont réveillé vers 7 heures du matin pour m’accuser de vol», a indiqué le mis en cause.



Il ressort des éléments d’enquête que l’accusé a voulu dérober du matériel destiné à effectuer les travaux d’un chantier. Il a été appréhendé par les vigiles qui montaient la garde sur les lieux entre 4 heures et 5 heures du matin.



« Vous dites que les faits se sont déroulés à 7 heures alors que ceux qui vous ont interpellés ont tous confié vous avoir pris vers 5 heures du matin. Vous étiez là pour voler. Dites le. Qu’est-ce que vous gagnez à mentir», lui a dit le procureur en le chargeant.



« Vous n’arrivez même pas à vous souvenir des faits parce que vous étiez saoul. D’ailleurs, qu’est-ce que vous faites dans la vie ? », lui demande le maitre des poursuites.



« Je suis footballeur. », a répondu A. Kane mettant en ainsi la salle dans une ambiance de rires.



« Est-ce que l’ivresse va de pair avec le foot ? Va chercher un boulot au lieu de passer votre temps à vous saouler», a ajouté le procureur qui requiert 1 ans d’emprisonnement contre lui.





Statuant, le tribunal a reconnu A. Kane coupable de vol. Il a condamné à 1 an d’emprisonnement dont 1 mois ferme.