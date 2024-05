Cité dans le rapport de l’OFNAC / Le député-maire de Ndindy se défend : « on a été impliqué que dans la bonne gestion »

Le député-maire de Ndindy sort enfin des bois pour donner son avis et sa position sur le rapport de l’OFNAC où il est cité. Le parlementaire se dit outré et surpris du traitement fait du rapport. « Ce rapport date de 2021 et quand les choses ont été agitées, il y a eu beaucoup de commentaires. On disait voici les noms des personnes épinglées et que nous étions livrés au procureur et à l’abattoir. Ce qui est archi-faux. En tout cas pour mon cas », dit-il.



Cheikh Seck, pour sa première sortie médiatique donne sa version des faits. « Je veux préciser qu’en cinq ans, j’ai fait l’objet de quatre audits. Chaque fois, j’ai été félicité par le corps d’audit concerné. Je viens de déposer récemment un rapport à l’ARMP. Pour le cas espèce du rapport, la conclusion de l’OFNAC est là : les délits de corruption et de surfacturation allégués par le dénonciateur n’ont pas été prouvés par les différentes diligences effectuées lors de investigations », dit-il le rapport sous ses yeux.



Ainsi, il fait savoir que les corps de contrôle ont fouillé partout, interrogé tout le personnel. Mais il n’a pas été épinglé. « Cela veut dire que c’était un dénigrement. Les corps de contrôle ont séjourné pendant une semaine dans ma commune, ils ont séjourné à la trésorerie de Diourbel. Ils ont interrogé l’ensemble de mon personnel jusqu’au planton. Ils ont été sur le terrain pour voir les réalisations physiques qui ont été citées dans la lettre de dénonciation et la conclusion je viens de vous la lire. Cela veut dire que ni de près ou de loin on a été impliqué nulle part sauf dans la bonne gestion », s’est-il lavé à grande eau.



Cependant il manifeste sa désolation et sa déception. « Quand on demande de déposer les rapports de 2021 à 2023, le commentaire qui en est suivi par la presse n’est pas un bon commentaire. Je n’ai pas voulu prolonger le débat parce que les populations de Ndindy ont tenu une conférence de presse pour dire que ce dont on parle n’était pas fondé et que notre maire est le meilleur des maires », rappelle-t-il.



Toutefois, il liste ses réalisations depuis qu’il est à la tête de la mairie en 2009. Le parlementaire qui se réclame être un bon gestionnaire cite ses réalisations en 15 ans de magistère à la tête de cette municipalité religieuse. « Je défie quiconque dans ce pays du point de vue des réalisations. Mes réalisations ne dépendent pas seulement de l’État, mais dépendent de mon carnet d’adresse ou de mes relations. En 2009 quand je venais : il y avait 7 villages branchés à l’eau y compris deux autres. Aujourd’hui, je n’ai pas un village sur les 43 ou un hameau sur les 69 qui n’est pas branché à l’eau. C’est la couverture totale. Quand je venais il n’y avait que 12 écoles, nous sommes à 27. Quand je venais, il n’y avait qu’un poste de santé, aujourd’hui il y a 07 cases de santé et un centre de santé avec deux médecins résidents avec un médecin stagiaire, six infirmiers d’état, six sages-femmes d’état. Ça n’existe même pas dans un département. Je défie quiconque de me dire dans un district départemental qu’il y a autant de personnel. J’ai deux ambulances médicalisées et une non médicalisée, j’ai un laboratoire, j’ai des cabines climatisées qui sont meilleures que celles de l’hôpital de Diourbel. J’ai un Cem et un lycée, j’ai un centre de formation et j’ai des banques céréalières. Ce qui m’a dérangé, c’est des contrevérités et l’exploitation que la presse en a faite » conclut le député-maire et président de la Commission développement rural de l'Assemblée nationale.