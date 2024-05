Sénégal & Ghana : Le Président Diomaye Faye dynamise les liens bilatéraux en mettant l’accent sur l'exploitation des ressources naturelles

Le Sénégal entretient des relations bilatérales solides avec le Ghana, comme en témoigne la présence remarquée de SEM Nana Akufo-Addo lors de la cérémonie d'investiture de SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 2 avril dernier a rappelé le bureau d’information gouvernemental (Big) via un communiqué publié en marge de la visite officielle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Nigeria et au Ghana respectivement le 16 et le 17 mai.



Sur le plan politique : « l'axe Dakar-Accra est solide, et les visites effectuées par les dirigeants des deux pays ces dernières années ont renforcé les liens entre les deux nations. Ils jouent également un rôle important dans le renforcement de la coopération au sein de la CEDEAO. L'exploitation des ressources naturelles, en particulier pétrolières et gazières, est un axe majeur de la coopération entre le Sénégal et le Ghana, tout comme avec le Nigéria » peut-on lire sur le communiqué du Big.



En effet, « les deux pays cherchent à partager leurs expériences réussies dans ce domaine, afin d'exploiter de manière optimale ces ressources qui suscitent de grands espoirs parmi les populations. Le Ghana est également un partenaire commercial important pour le Sénégal en Afrique » ajoute le document.



En 2022, les exportations du Ghana vers le Sénégal étaient estimées à 43,6 milliards FCFA, représentant 9,0% du total. Il s'agit ainsi de l'un des principaux fournisseurs du Sénégal dans la zone CEDEAO, derrière le Nigéria (331,2 milliards FCFA, soit 68,7%) et la Côte d'Ivoire (72,8 milliards FCFA, soit 15,1%).



Ces trois pays représentent à eux seuls 92,8% des importations du Sénégal en provenance de la CEDEAO en 2022. En revanche, les exportations du Sénégal vers le Ghana étaient estimées à 21,2 milliards FCFA en 2022, contre 14 milliards FCFA en 2021.