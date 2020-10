Un ami d’Erdogan derrière le contrat de 220 milliards de Samuel Sarr à Senelec.

Calik Energy (en turc dans le texte) est le principal partenaire technique de la société de Samuel Sarr dans le projet de la centrale

de 300 MW que ce dernier vient de signer avec Senelec, selon la lettre quotidienne.



La centrale qui sera construite et gérée par les turcs au nom de la West Africa Energy, une société sénégalaise, est en fait le premier jalon de l’implantation des turcs dans le secteur de l’énergie au Sénégal.



En effet, Calik est un holding détenu par Ahmet Calik, un homme d’affaires turc réputé être très proche d’Erdogan. Cet homme de 62 ans, parmi les plus riches de Turquie, est dans le dernier cercle du Président Erdogan et a eu même à faire travailler l’actuel ministre des finances turc dans son groupe, comme directeur général.



En effet, Berat Albayrak, c’est de lui qu’il s’agit, a été pendant de longues années, directeur général de Calik Holding, avant de devenir ministre de l’énergie en Turquie, puis argentier du pays. Berat Albayrak n’est d’ailleurs pas n’importe qui en Turquie : il est le gendre d’Erdogan car étant le mari de la fille ainée du Président turc. Depuis 2004, Berat Albayrak, est marié à Esra Erdogan.



À Istanbul, c’est un secret de polichinelle que le gendre a beaucoup aidé son ancien patron, Ahmet Calik à faire prospérer ses affaires dans l’entourage d’Erdogan.



Parmi les vingt premières fortunes deTurquie, l’homme pèse 1, 4 milliard de dollars de patrimoine. D’ailleurs, Ahmed Calik est dans le collimateur du département d’État américain du Trésor, car Aktif Bank, un établissement bancaire dont il est le propriétaire, est soupçonné de blanchiment d'argent à grande échelle pour un réseau de clients qui comprend le fournisseur de services financiers allemand, Wirecard.



Les américains aussi soupçonnent la banque de l’ami d’Erdogan d’avoir effectué 561«transferts suspects» d'une valeur de 35,3 millions de dollars depuis, en faveur de présumés talibans...