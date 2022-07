USA - AFRIQUE / Joe Biden annonce la tenue d’un sommet pour la mi décembre.

Joe Biden a annoncé hier que les Etats-Unis projettent de tenir un sommet avec les dirigeants de tout le continent Africain à Washington. L’objet sera, selon le Président Américain, de discuter des défis urgents allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Dans un communiqué qu’il a fait publier il confie que « le sommet démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations américano-africaines et d'une coopération accrue sur les priorités mondiales partagées ».



Prévu du 13 au 15 décembre, le sommet semble beaucoup tenir à ce vœu du gouvernement américain, l’annonce ayant été faite simultanément dans des remarques virtuelles du vice-président Kamala Harris au Sommet des affaires États-Unis-Afrique à Marrakech organisé par le Conseil des entreprises sur l'Afrique et le royaume du Maroc et auquel a participé une délégation américaine.



Un haut responsable de l'administration, discutant des plans du sommet États-Unis-Afrique sous couvert d'anonymat, a déclaré qu'environ 50 dirigeants africains devraient rejoindre Biden pour la série de réunions inhérentes à ce sommet.