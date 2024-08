UNIVERSITÉ DE BAMBEY - Convention de partenariat entre l’institution et la Sonaged : l’environnement et la recherche au cœur …

L’Université Alioune Diop de Bambey vient de parapher une convention avec la Sonaged. Cette convention marque, selon le recteur de l’institution, une étape significative dans leur commun engagement de préserver l'environnement et le développement durable. « Le sens de cette convention est double, dira-t-il. D'une part, elle s'inscrit dans le cadre du développement du partenariat entre notre université et la Sonaged dont le cœur de métier est la gestion des déchets. D'autre part, elle s’inscrit dans la mise en œuvre de notre politique environnementale, telle qu'inscrite dans notre plan stratégique 2024-2028. Cette convention est une démonstration de notre volonté d'intégrer des pratiques durables dans nos activités. »

Selon lui, l’accord entamé permettra de renforcer les plans de formation en matière de gestion des déchets, allant de l’identification des besoins à l’administration, en passant par l’ingénierie pédagogique et de la formation. « De plus, ajoute le recteur, l’UAD participera activement aux campagnes de sensibilisation et de communication de masse, soutiendra la stratégie de recherche et d’analyse des données et contribuera à la mise en place de projets d’économie circulaire, particulièrement ceux axés sur les emplois verts dans le secteur des déchets. » L’Université mettra à la disposition de son partenaire des stagiaires et jouera sa partition sur les projets de recherche ou de recherche-action dans le domaine des déchets, espérant au passage que la convention signée aura une issue bénéfique dans le cadre de la collecte des déchets aux sites de Bambey, Diourbel et Ngoundiane.

La cérémonie s’est déroulée sous la présence du directeur de la Sonaged, Khalifa Ababacar Sarr, qui se réjouira de la dynamique enclenchée souhaitant allier la recherche au développement.