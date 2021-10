UNESCO : le centenaire d'Amadou Mahtar Mbow fêté par l'association des anciens fonctionnaires de l'organisation

L'association des anciens fonctionnaires de l'UNESCo va organiser le centenaire d'Amadou Mahtar Mbow le lundi 25 octobre 2021 sous le slogan de "un homme debout dans son siècle". Cet événement sera réalisé en coopération avec le soutien financier de l'Unesco.

Dans la note qui nous est parvenue et signée par le Président de l'association des anciens fonctionnaires de l'UNESCO, Georges Kutukdjian, il est mentionné que " cette célébration sera l'occasion non seulement de rendre hommage à l'action du Directeur Général lors de ses deux mandatures, de 1974 à 1987, mais de rendre hommage aux fondateurs de l'Unesco, à l'oeuvre des Directeurs généraux et de rappeler l'actualité des missions de notre organisation."

Cette cérémonie verra la participation des autorités de l'Unesco et des personnalités des milieux politiques, intellectuels et culturels.