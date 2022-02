UA / Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président sortant : « À travers cette mandature, la RDC a pleinement repris conscience de sa vocation historique de creuset de l'Union et de l'Unité Africaine »

Installé depuis février 2021, le président de la République démocratique du Congo (RDC) qui avait succédé au président Siud-africain, Cyril Ramaphosa, a fait le tour de ses initiatives en tant que président en exercice de l'Union Africaine. Un an qui n'a pas été de tout repos, mais les défis ont été toutefois énormes et l'engagement constant selon Felix Tshisekedi qui passait le témoin de la présidence de l'Union à Macky Sall, à l'occasion du 35ème sommet de l'UA à Addis Abeba.



D'abord, le président Congolais estime avoir un sentiment de gratitude en se présentant devant les États membres de l'institution africaine pour rendre compte de la mission qui lui a été confiée.

Une des priorités, la lutte contre la pandémie.



Une mission qui a permis, selon le président sortant de l'UA, de mener des efforts dans le sens de disposer non seulement de vaccins, mais aussi de mettre à contribution les différents États pour freiner la propagation du virus dans le continent. C'est le lieu de saluer les efforts faits par le président Cyril Ramaphosa dans le cadre de l'acquisition des vaccins anti-covid, selon le président sortant de l'Union Africaine Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Aussi, le président de la République démocratique du Congo rappelle l'importance d'honorer le corps soignant de l'Afrique qui s'est investi pour freiner cette pandémie.



Un des efforts que l'institution continentale a mené au cours de sa mandature, selon F. Tshisekedi, est la valorisation de la culture africaine. Pilier important pour le président sortant. Il a souligné ainsi, son bilan relatif à la culture, estimant que "les arts, la culture et le patrimoine constituent la base de la renaissance africaine" et offrent une occasion de "revenir sur les racines africaines".



Le président sortant de l'Union Africaine remercie tout le continent ainsi que l'engagement des présidents des États membres pour leur implication panafricaine pour porter la barre haut pour la victoire de l'Afrique. Aussi, le président de la RDC salue cette confiance accordée à son pays. Un pays qui, à travers ses 12 mois de fonctions, a pris conscience de sa vocation historique de creuset de l'Union et de l'Unité Africaine.



Passant le témoin à son successeur, F. Tshisekedi souhaite plein succès au président Macky Sall dans ses nouvelles tâches et réitère le soutien indéfectible de son pays pour la réussite de la mission du président Macky Sall.