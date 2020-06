Turquie : Des Sénégalais se sont mobilisés contre la Covid-19.

Selon le communiqué, ils sont étudiants, professionnels, sans-papiers, commerçants, entre autres sénégalais vivant en Turquie et tiennent à organiser la distribution de nourritures et d'argent à Istanbul et dans d'autres villes turques pour aider les plus vulnérables directement ou indirectement touchés par les conséquences de la pandémie Covid-19.







Selon le coordinateur de la



Commission Urgence COVID-19 Istanbul cela a commencé même avant la fin du mois de mars. " Sous l'influence et le leadership de personnes motivées évoluant dans différents secteurs d’activités, nous avons commencé à nous organiser pour coordonner efficacement l'aide. Autour d’une commission Urgence COVID19 Istanbul, la première stratégie consistait à enregistrer les personnes ayant besoin d'assistance pour évaluer le montant et la nature de l'aide".







Pour Abdoul Yoro Diallo, les autorités turques étaient désireuses d'apporter une grande assistance pour renforcer les relations entre le Sénégal et la Turquie. " Nous avons contacté quelques autorités turques par l'intermédiaire de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Ahmet Kavas bien qu'il ne fût pas encore officiellement en fonction en ce moment en tant que nouvel ambassadeur de Turquie au Sénégal. Ce dernier a apporté une aide considérable en contactant personnellement les dirigeants de nombreuses organisations humanitaires tels que l'IHH, İstanbul Valiliği (le bureau du gouverneur à Istanbul) et UDEF.







Avec aussi la participation financière des sénégalais résidant en Turquie, des footballeurs internationaux, des travailleurs professionnels, des sociétés de Fret à Istanbul, des agences de voyage, des restaurants, des citoyens turcs et d'autres bonnes volontés au Sénégal nous avons assisté plus de 250 ménages et 30 étudiants dans différentes villes turques avec plus de 950 kits de denrées alimentaires, des bons d’achat et d’argent".