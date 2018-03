Trump écarte son chef de la diplomatie et le remplace par le patron de la CIA

Il a évoqué des désaccords avec le secrétaire d'Etat Rex Tillerson pour expliquer son limogeage, citant en particulier le dossier nucléaire iranien."Nous nous entendions bien mais nous avions des désaccords", a lancé M. Trump depuis les jardins de la Maison Blanche, en partance pour la Californie. "Quand vous regardez l'accord sur le nucléaire iranien: je pensais qu'il était horrible, il pensait qu'il était OK", a-t-il expliqué. Selon un haut responsable américain, Donald Trump souhaitait changer son équipe en vue des négociations avec la Corée du Nord.

Mike Pompeo prend la tête du département d'Etat quelques jours seulement après la spectaculaire annonce d'une rencontre au sommet dont le lieu, la date et les autres modalités restent à déterminer entre le président américain et le dirigeant nod-coréen Kim Jong Un.