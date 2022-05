« Trophy Tour » - Fouta : la coupe d’Afrique déchaîne les passions et les émotions…

C’est un vrai déchaînement de passion qui entoure la tournée du « Trophy Tour » dans le fin fond du Sénégal. La coupe était hier dans le Fouta, mais aussi dans des villages reculés après Ourossogui. Jeunes, vieux, enfants ont accompagné la caravane chantant des slogans en l’honneur des Lions. L’émotion était encore au rendez-vous et on se serait même cru dans un retour vers le passé et cette fameuse soirée du 6 février.