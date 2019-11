Trophées ANPS 2019 : le Judoka Mbagnick Ndiaye, remporte la palme du meilleur Sportif de l'année.

La terreur des tatamis, le Judoka Mbagnick Ndiaye a touché le gros lot en remportant le sportif de l’année lors de l'édition 2019 des trophées ANPS qui se tenait ce mercredi dans les locaux du groupe e-media. Avec une belle moisson de médailles lors de la Saison écoulée (Médaillé dor Jeux Afrique, Champion dAfrique dans les +100 Kg) le géant Sénégalais a effacé la concurrence d'un revers de main avec pas moins de 237 points glanés lors des votes.



Avec ce trophée "Amadou Dia Bâ", Mbagnick Ndiaye est plus que jamais déterminé à aller chercher l'or mondial voire olympique, l'un des ces nombreux challenges en ligne de mire. Il était en compétition avec Le lutteur Adama Diatta (Champion dAfrique de lutte olympique), d'Oulimata Fall Ba et Combé Seck (Double médaillées dargent Jeux Africains en canoë kayak) ainsi que des sélections féminine de handball et de Basket.