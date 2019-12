Tribunal de kaolack : Le père de Modou Sène et son neveu, sont libres.

Attraits hier devant la barre pour vente de chanvre indien à la maison d'arrêt et de correction de Kaolack, Mamadou Sène et Mamadou Ndiaye ont été relaxés. Ils avaient été placés sous mandat de dépôt, mais le tribunal n'a pu confirmer les accusations, car les deux prévenus ont déclaré devant la barre n'ayant pas été informés que le colis qui contenait du lait de corps, était également rempli de chanvre indien.



Toutefois, le sieur Ousseynou Niang qui avait reçu le colis dans la Mac, a écopé de 10 ans de prison.



Pour rappel, les faits remontent à il y a près d'une semaine : Mamadou Ndiaye qui a été interpellé devant la porte principale de la maison d'arrêt et de correction de Kaolack pour avoir tenté, selon l'administration pénitentiaire, d'introduire dans la prison du chanvre indien, avait indiqué que le colis provenait de Mamadou Sène et devait être remis au sieur Niang. Informée, la police avait ouvert une enquête et mis la main sur les prévenus. Hier, le tribunal a décidé de relaxer Mamadou Sène et Mamadou Ndiaye. Par contre Ousseynou Niang qui était en détention préventive, a été finalement jugé et condamné à une peine de 10 ans de prison...