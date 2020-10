Tribunal de commerce : Le barreau offre un scanner et un photocopieur de dernière génération à l’institution.

L’ordre des avocats a procédé, ce 16 octobre, à la remise d’un important matériel informatique au tribunal de commerce hors classe de Dakar afin de répondre aux besoins spécifiques en matériel de l’institution judiciaire.



« L’ordre des avocats est dans ce qu’on peut appeler un rôle sociétal, mais certainement aussi son rôle premier qui est de participer à la distribution de la justice. Bien distribuer la justice c’est d’abord avoir les moyens de distribuer la justice, c’est dans ce cadre que le barreau se fait un devoir de participer à donner à la justice les moyens de fonctionner, c’est pour cela que nous sommes venus apporter un scanner et un photocopieur au tribunal de commerce qui est une juridiction très importante dans l’échiquier », a confié le bâtonnier de l’ordre des avocats, Papa Laïty Ndiaye.



Pour sa part, la représentante du ministère de la justice qui a réceptionné le matériel dans les locaux de la juridiction a salué le geste symbolique du barreau.



« Par ce geste, le barreau a montré qu’on est dans une très grande famille judiciaire. Le bâtonnier a compris que dans un contexte qui est marqué par la rareté des moyens qu’aucun effort n’est vain et c’est dans ce cadre qu’il a fait ce beau geste que nous saluons et que la justice magnifie pour sa haute portée », a affirmé Aïcha Gassama Tall, représentante du ministre de la justice.