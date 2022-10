Tribunal de Dakar : le couple Kandé traduit devant la barre, sa femme de ménage, Niama D. pour le vol de 14 millions FCFA.

Les faits remontent au mois de septembre, à l’occasion, de la commémoration du Grand Magal de Touba. En effet, la prévenue qui avait sollicité la disponibilité pour aller au Magal a, aux derniers moments, déchanter avant de retourner le lendemain au domicile du couple Kandé alors que celui-ci était parti célébrer l’événement religieux à Touba. Niama y resta de 10h à 18h pour des travaux domestiques. Au retour du couple, il a été constaté le vol de 14 millions FCFA en plus de quelques affaires imputés à la bonne Niama Diaby. Devant le juge, ce jeudi, l’affaire a été tirée au clair.



« J’étais parti pour le magal avec ma femme, c’est à notre retour que j’ai constaté le vol. Un jeune qui s’appelle Abass habitant au 4ème étage de notre immeuble m’a ramené le téléphone. Il a sous loué un nommé Gningue, actuellement, en fuite qui lui aurait remis le téléphone qui, selon ses dires, l’a eu après un cambriolage. La porte de ma chambre n’a pas été fermée ainsi que l’armoire où j’avais soigneusement gardé la manne financière. Niama était la seule à passer au domicile à notre insu. Elle a envoyé tard dans la soirée un message à ma femme pour lui dire qu’elle avait finalement déchanté à son voyage pour le Magal », a expliqué l’époux Bouna Kandé.



Face au juge, la prévenue a nié les faits et reconnaît avoir visité l’appartement.



« C’est à la brigade que j’ai su qu’il s’agissait de 14 millions FCFA. Je ne détiens pas la clef de leur chambre. Je ne détenais que la clef de la maison. Je suis retourné au domicile à l’insu du couple Kandé, c’est dans la soirée que je leur ai envoyé un message audio pour leur dire que j’avais déchanté à aller au magal et que j’étais passé à leur appartement pour les travaux ménagers. J’y suis allée à 10h et sortie à 18h. », a témoigné la mise en cause. Interpellé sur les raisons qui lui ont poussé à informer sa patronne que tardivement dans la soirée de son passage à l’appartement, elle s’explique.



« J’ai voulu les informer mais je n’avais pas de crédit téléphonique. Lorsque je suis allé dans l’appartement, j’ai essayé de me connecter au wifi mais il était restreint j’ai alors nettoyé puis je suis resté jusqu’à 18h pour rentrer. C’est lorsque je suis arrivée chez moi que je envoyé un message audio à ma patronne. », a-t-elle soutenu devant la barre.



Le parquet s’est remis à la sagesse du tribunal pour trancher l’affaire.



La partie civile a remis en question l’innocence de la jeune fille et croit que sa culpabilité ne souffre d’aucun doute.



« Elle a été la seule à fréquenter la maison et c’est au moment où le vol s’est produit. Il n’y pas eu d’infraction sur la porte du domicile et elle atteste être venue dans l’appartement à l’insu du couple donc elle est la seule coupable dans cette affaire. », a déclaré le conseil de la partie civile qui demande le versement de 17 millions FCFA pour le préjudice subit par le couple Kandé.



La défense a pour sa part, relevé le doute dans cette affaire et disculpe sa cliente.



« On nous dit que ce n’est pas sûr que c’est elle mais nos soupçons l’incrimine. On est dans le doute. Les objets corps du délit ont été trouvés chez un autre que Niama Diaby. Elle n’a pas la clef de la chambre ni celle de l’armoire, aucune infraction donc ça confirme le doute. Ma cliente dit que ce n’est pas elle, le jour de leur convocation elle a cuisiné pour le couple. On ne peut donc pas lui en vouloir », a expliqué Me Daf qui défendait Niama Diaby. L’avocat a demandé la relaxe de celle-ci au bénéfice du doute.



L’affaire sera vidée le 20 octobre prochain…