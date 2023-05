Tribunal de Dakar : comment une mafia de dealer de drogue a été démantelé au sein du Camp pénal ?

B. Ndiaye, Pape L. Gueye et I. Barry ont comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits d'offre ou cession de drogue en milieu carcéral. Le premier a été condamné à 2 ans de prison ferme tandis que les deux bénéficient d'une relaxe.



Ç'aurait été un véritable coup de massue si leur entreprise délictuelle avait réussi. Tous en détention au camp pénal de Dakar pour des faits de meurtres, les détenus ont commis leurs forfaits à des dates et dans des circonstances différentes. Le premier B. Ndiaye est un des gérants de la boulangerie de la prison du camp pénal. Il a profité de ses heures de service pour dissimuler du chanvre indien dans le sac de pain qu'il devait distribuer aux détenus. Il a été pris en flagrant délit lors d'une fouille de routine au moment où il réintégrait la prison. Arrêté, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt le 08 avril dernier avant d'être attrait devant le tribunal des flagrants délit de Dakar ce mercredi 10 mai 2023.



Devant le prétoire, B. Ndiaye revient sur les faits. "D'habitude, les restants de pain sont redistribués aux détenus qui n'avaient pas mangé au moment des repas. J'ai pris un sac dans l'étagère pour y mettre les pains, mais je n'ai jamais su qu'il y avait de la drogue à l'intérieur. Je suis en détention depuis 2008 et j'exerce dans la boulangerie depuis 3 ans. Je n'ai jamais commis de faute en prison."



Pape L. Gueye poursuivi également pour offre ou cession de drogue est accusée d'être de mèche avec I. Barry. En effet, il résulte de l'enquête que des ballons ont été jetées dans la prison dans la nuit du 30 mars. Les caméras de surveillance ont montré I. Barry ramassé la balle et l'amener dans sa chambre. Après une fouille menée par les gardes pénitenciers, ils ont découvert des coupures de balle dans leurs chambres. Quand les matons ont demandé les propriétaires, les détenus ont déclaré que les coupures appartenaient aux sieurs I. Barry et P. L. Gueye. Une quantité de 10 boulettes a été découverte sous le lit d'un vieux nommé Samba Ndiaye. Interrogé à l'enquête, il a nié les faits qui lui sont reprochés. Et il continue dans ces dénégations. "Je suis responsable de la chambre. Ce jour-là, j'étais à la chambre des malades, car j'avais subi une opération."





En détention à la maison d'arrêt et de correction du Camp pénal pour meurtre, I Barry campe sur sa déclaration et persiste et signe sur le fait qu'il n'a rien à voir avec cette drogue. " Ce jour-là, les matons m'ont demandé la provenance de la balle et j'ai répondu que je n'en savais rien. Les enquêteurs ont trouvé une balle et c'est lui qui l'a récupéré. Le Chef de brigade Bodian m'a appelé pour m'accuser en disant que c'est moi qui ai jonglé le ballon. Il m'a montré des coupures de ballons", souligne-t-il.



Lors des questions interpellatrices, le parquet rappelle à B.Ndiaye qu'il a été choisi pour travailler dans la boulangerie par son mérite. Par là, lui dit le procureur les pénitenciers n'ont aucun intérêt pour monter des choses contre toi. "Je jure que je ne savais pas que le sac de pain contenait de la drogue. Je gagne bien ma vie dans la boulangerie d'ailleurs, c'est avec cet argent que je payais les frais de soins de ma maman qui est d'ailleurs décédée", a fait savoir B. Ndiaye sans convaincre.



Quant à I. Barry, le maître des poursuites lui a signifié que le chef de la cour a fait savoir aux enquêteurs que le chanvre a été retrouvé par-devers vous. Il répondit que les pénitenciers ne lui ont pas montré la substance prohibée, mais seulement des coupures de ballons.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a fait savoir que les dispositifs de vidéo-surveillance ont montré des jets de ballons à partir du mur de la prison. "Un des détenus les a ramassés et il est rentré avec eux dans sa chambre. Des fouilles ont été effectuées dans leur chambre. Le boulanger, au moment, de réintégrer sa chambre a été fouillé. C'est ainsi de la drogue a été retrouvée dans le sac qu'il tenait en main", indique le maître des poursuites qui avance que la drogue a été retrouvée par-devers Pape Lamine Guéye. Sur ces entrefaites, il demande la requalification des faits en tentative de cession et consommation de drogue. Suffisant pour le parquet de demander la requalification des faits en tentative d'acte de cession et requiert 2 ans de prison ferme.





La défense assurée par Me Ibrahima Mbengue, avocat de B. Ndiaye estime que son client occupe la fonction de boulanger à la prison de Camp pénal depuis 3 ans. Il dira que détenir le sac n'est pas une infraction, mais le fait de détenir de la drogue est une infraction. "La question que l'on se pose est quel est le lien qu'il a avec la drogue. Depuis 3 ans, il est dans la boulangerie et il n'y a jamais eu de problème. Il y a un contrôle très sévère au moment d'accéder à la prison et il le sait. Donc, il ne peut pas prendre le risque de faire entrer de la drogue dans la prison", plaide-t-il. Il ajoute que dix-huit (18) personnes fréquentent la boulangerie et il n'a jamais contesté que c'est lui qui a pris le sac. Ainsi, la robe noire demande la relaxe au bénéfice du doute de son client. Assurant sa propre défense, P. L. Gueye soutient qu'il est en détention depuis 2012 et qu'il n'a jamais été convoqué dans le poste. Quant à Barry, il proclame son innocence.





Finalement, le tribunal a déclaré coupable B. Ndiaye avec 2 ans de prison ferme et relaxe les deux autres prévenus Barry et Gueye.