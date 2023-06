Tribunal de Dakar : accroc de la drogue dure, Maïmouna S. subtilisait la marchandise des commerçants pour s'en procurer

Une affaire complexe et sensible, c'est le sentiment qu'on avait de ce dossier d'une jeune délinquante, accro à la drogue. Malgré son jeune âge, la prévenue Maïmouna S. est une délinquante de renommée et une voleuse confirmée. Elle a aussi un penchant pour la drogue. De surcroît, Maïmouna S. a été, à plusieurs reprises, condamnée pour vol. D'ailleurs, elle a été une fois condamnée à 2 ans de prison pour les mêmes faits. Heureusement, elle avait purgé une peine de 1 an 5 mois avant de bénéficier d'une grâce présidentielle, mais elle n'a pas appris de cette condamnation. En fait, elle a repris son métier de voleuse lorsqu'elle est sortie de son incarcération. Son modus operandi consistait à prendre un taxi et entrer dans les magasins pour faire semblant d'acheter.



Ainsi, la mise en cause une fois son forfait commis, elle se faufilait entre les clients avant de disparaître. Mais ces agissements feront long feu. En effet, elle a été appréhendée lorsqu'elle est partie dans la boutique de l'une des parties civiles Ndèye C. D., commerçante au marché HLM où elle avait pris un sac contenant un téléphone portable de marque iPhone et un montant de 60 mille francs Cfa avant de disparaître. Mais malheureusement pour elle, les propriétaires l'ont suivie jusqu'à ce qu'elle entre dans une maison de passe et elle finira par être appréhendée.



Cependant, elle est passée au aveu. Sur ces entrefaites, elle a confié aux enquêteurs avoir volé également le téléphone portable du nommé Aïdara gérant d'une alimentation. Après la clôture de son dossier, elle a été déférée et placée sous mandat de dépôt avant d'être jugé ce jeudi 08 juin pour les faits de vol. À la barre, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle avoue avoir pris le téléphone de Aïdara qu'elle avait échangé au marché de Colobane moyennant une somme de 20 mille francs CFA. "J'avais utilisé cet argent pour le "ndeup", se défend-elle. Une réponse qui n'a pas satisfait le tribunal qui lui a en retour rappelé ses déclarations à l'enquête préliminaire. "J'ai pris le téléphone de Aïdara de marque Samsung S20 pour acheter de la drogue dénommée "Crack" pour ma consommation personnelle parce que je suis une droguée. Ainsi, j'ai vendu le téléphone à 20 mille francs Cfa", avait-elle déclaré devant les enquêteurs. Prenant la parole pour faire son réquisitoire, le maître des poursuites a estimé que dans cette affaire la rigueur des principes était que le tribunal devait produire le registre pour monter le nombre de fois que la prévenue a été attraite devant la barre. "Nous sommes en face d'une multirécidiviste. Elle a été déjà condamnée pour les mêmes faits. Et il est clairement défini que l'intention de nuire à autrui est manifeste. Cette personne ne peut pas jouir de circonstances atténuantes. Elle a été graciée, mais elle a repris ses forfaits. Les faits sont suffisamment établis", a souligné la parquétière qui avance que compte tenu de son passé pénal l'aider n'est pas de la laisser rejoindre la rue. Cela risque d'engendrer des représailles compte tenu de son passé, évoque la déléguée du procureur qui requiert 2 ans ferme. Assurant sa propre défense, elle a sollicité la clémence du tribunal et promet de ne plus recommencer. Finalement, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré la prévenue coupable et la condamne à 2 ans de prison ferme avant de réserver les intérêts civils de la partie civile.