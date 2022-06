Tribunal de Dakar : Un père et sa fille aînée soldent leurs comptes devant la barre.

En effet, les problèmes ont démarré le jour où le grand frère de la dame décédé avait donné en mariage sa fille sans son consentement. Depuis ce jour, le sieur Maguette Sarr a une dent contre sa fille Fatou Sarr jusqu'au jour où les choses se sont dégénéré.



Comparaissant seul, le vieux Sarr a nié les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, sa fille a monté de toutes pièces cette affaire pour l'inculper. " Ma fille a voulu casser le mariage d'une de mes filles. Quand j’ai été mis au courant de cela, je l'ai appelée au téléphone pour qu'elle arrête ses manigances. Mais elle ne m'a pas écouté. C'était dans la maison familiale", explique-t-il au Tribunal. Malgré tout cela, sa fille n'a pas arrêté de le provoquer. Et pire, elle est allée loger dans la maison où loge la quatrième femme de son père. L'objectif étant de s'allier avec eux tout en sachant que son père n'est pas en bons termes avec eux.



Le président du tribunal lui rappelle que lors de sa dernière dispute avec sa fille, il lui a donné un coup de pied au niveau du menton et sur le dos en lui signifiant qu'il lui avait interdit de venir dans cette maison. N'eut été l'intervention des gens, il allait la tuer. C'est par la suite qu'elle a porté plainte.



Le vieux réplique qu'il ne l'a pas touché et qu'elle raconte des histoires. "Certes, nous n'étions pas en bons termes. Je n'étais pas d'accord sur son mariage, car son mari était un vaurien. Quand il a besoin d'entretenir des relations sexuelles avec ma fille, ils le font sur la terrasse. Ce qui me faisait mal au cœur. En plus de cela, il battait ma fille jusqu'à ce que les voisins l'interpellent pour m'aviser. J'ai tout fait jusqu'à ce qu'elle demande le divorce", martèle-t-il.



Le juge lui rappelle également les déclarations de Ndèye Anta Sarr témoin dans cette affaire. Cette dame avait soutenu à l'enquête préliminaire qu'elle avait toujours remarqué que vous ne supportiez pas sa sœur. Le vieux Maguette Sarr répond que cela n'est pas vrai. Il précise qu'il a eu des problèmes avec la famille de Ndèye Anta Sarr à cause de l'héritage.



Invite à faire son réquisitoire, le parquet a requis une application de la loi pénale.



La défense assurée par Me Ndiogou Ndiaye a fait savoir que le prévenu est issu d'une grande famille "Lébou". C'est lui qui entretient la grande famille. En réalité, il avait eu un problème avec la fille de sa grande sœur Ndèye Anta Sarr qui avait même porté plainte contre lui et finalement, il avait été relaxé. Et aujourd'hui, c'est Fatou Sarr qui porte plainte", indique la robe noire. Concernant la menace de mort, Me Ndiaye estime que ce délit doit être caractérisé. Selon lui, il n’y a aucun élément valable qui prouve qu'il est coupable. Suffisant pour la défense de solliciter que son client soit renvoyé à des fins de poursuite sans peine, ni dépens. Il souligne que si votre conviction est tout autre, de lui faire une application bienveillante de la loi pénale.



L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 07 juillet prochain.