Tribunal de Dakar : Un avocat décède après un malaise lors d'une audience de référé

Me Oumar Diallo, avocat de la Promotion 2003 du Barreau de Dakar, s'est effondré en salle d’audience, devant le juge des référés, lors d'une audience publique, ce lundi 25 janvier.



Il décédera quelques minutes plus tard, en début d’après-midi, à l’hôpital Principal selon une source de Dakaractu, où il a été évacué par les Sapeurs-pompiers. La robe noire, surtout connue dans les procédures de référé, s'était également révélée lors de la sortie de Promotion 2003, avec Me Bamba Cissé et autres. Nous y reviendrons…