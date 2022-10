Trésorerie du Port Autonome de Dakar : Aboubacar Sadikh Bèye annonce plus de 17 milliards dans les caisses.

« En septembre 2017, nous sommes venus avec une trésorerie négative de 7 milliards, mais aujourd’hui, je peux vous dire que nous avons une trésorerie positive de plus de 17 milliards ». C’est ainsi que le désormais ancien directeur général du Port Autonome de Dakar a démarré son discours à l’occasion de la cérémonie de passation de service à la direction générale du port.



Cette augmentation en cinq ans à la tête de la direction, selon Aboubacar Sadikh Bèye a permis à la société nationale, de jouer sur l’une de ses premières missions qu’il s’était assignées en 2017, le redressement du port. Malgré les nombreuses participations du port notamment dans le trésor public et avec un cumul de près de 15 milliards de dividende, l’ancien directeur du port s’en réjouit pour avoir quitté cette situation négative il y’a cinq ans, se stabiliser et avoir progressé durant les 5 ans.