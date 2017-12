Traversée de la Gambie : Les travaux du pont entre le Sénégal et la Gambie en très bon état d'avancement

Bientôt, ce sera un vieux souvenir pour les usagers de l'axe Gambie-Casamance qui rencontrent d'énormes difficultés en traversant le bac de Faraféni.

En effet, suite à l'escale qu'elle a effectué sur les lieux de construction de cet édifice, l'équipe de Dakaractu déployée en mission en Ziguinchor et Kolda est en mesure d'annoncer aux usagers de cet axe que les travaux du pont qui doit relier les deux pays sont en bon état d'avancement.



Ce projet, plusieurs fois annoncé sous Jammeh, n’a vu le jour qu'avec le président Adama Barrow au lendemain de la chute du régime de Jammeh.

Les travaux sont prévus pour une durée de 30 mois. La construction de ce pont constitue un grand un ouf de soulagement pour les voyageurs qui se rendent dans la partie sud du pays.

Sur place l'on constate que la construction du pont n'a aucun impact sur le fonctionnement des activités du bac qui assure la navette.

Une fois réalisé, ce pont permettra de faire l’aller-retour entre Dakar et Ziguinchor en 24 heures et participera à relancer l'économie des deux pays...