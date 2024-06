Transport urbain : 2 jeunes chauffeurs surpris en train de fumer du chanvre indien écopent de 3 mois de prison.

Rendant son verdict, le tribunal a reconnu les deux jeunes chauffeurs I. Ndiaye et T. Sall coupables des faits d’usage de chanvre indien. Ils ont écopé tous les deux de 3 mois d’emprisonnement assorti de sursis.

Les jeunes chauffeurs I. Ndiaye et T. Sall tous deux agés de 31 ans, ont été attraits ce 26 juin, devant la barre du tribunal correctionnel pour usage de chanvre indien. Conducteurs de bus, les prévenus ont comparu libres parce que bénéficiant d’une liberté provisoire. Les deux chauffeurs ont été interpellés à Yoff à la suite d’une descente des gendarmes dans les parages. Ils avaient bénéficié d’un mandat de dépôt le 24 juin passé. Devant le juge, ils ont tous deux reconnu les faits qui leur sont reprochés.« Nous fumions du chanvre indien », a confié devant la barre I. Ndiaye conforté par son co-accusé T. Sall.« Vous conduisez quoi comme véhicule ? », leur a demandé le juge.« Je conduis un bus de 25 places », a indiqué le sieur Sall.« Idem », a ajouté I. Ndiaye.« Vous transportez des passagers et vous vous permettez de fumer du chanvre indien. Vous jouez avec votre lucidité et vous voulez qu’on vous laisse partir comme ça. Si par malheur un accident se produisait on va chercher le problème ailleurs alors que c’est le manque de lucidité de votre part. Arrêtez de fumer du chanvre indien », leur a recommandé la présidente du tribunal.« Nous fumions après notre descente du travail c’était vers 19 heures », ont ajouté les mis en cause.