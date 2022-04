Transport : Les sept innovations majeures pour réguler le secteur.

Face aux députés pour défendre le projet de loi N°22/2021 portant code de la route (partie législative), le ministre des infrastructures et des transports terrestres Mansour Faye a livré les principales innovations pour améliorer le secteur.



Dans le document donné à la presse comportant ledit projet, sept points majeurs : la création du conseil supérieur de la sécurité et de l'éducation routière ; l'institution du permis à points ; le passage à l'auto école pour tous les candidats au permis de conduire ; la réforme de l'examen du permis de conduire ; la création d'un statut particulier pour les chauffeurs professionnels, avec des exigences plus fortes pour la formation et l'accès à la profession ; la détermination de la vitesse maximale autorisée, notamment en agglomération ainsi qu'aux abords des établissements scolaires, hospitaliers et édifices religieux et enfin la création de nouvelles infractions et, subséquemment, de nouvelles sanctions au code de la route, tout en aggravant celles existantes, surtout en cas de récidive.