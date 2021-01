Transfert : Le jeune international sénégalais Fallou Sène signe à la Fiorentina.

L'attaquant italo-sénégalais, Fallou Sène (16 ans), a signé son premier contrat professionnel avec le club italien, la Fiorentina. Leader technique de l'attaque de la catégorie des U17, U19 et U19 de la Fiorentina, le jeune Fallou joue régulièrement avec l'équipe première de la « viola. »



À titre d’exemple, Il a terminé meilleur buteur du championnat U17 2019-2020 avec 17 réalisations marqués et 8 passes décisives en seulement 13 matchs disputés. Il etait aussi le meilleur buteur du championnat U16 italien lors de la saison 2018-2019 avec 28 réalisations en 22 matchs.



Pas du tout maladroit devant le but le jeune talent aurait refusé la sélection italienne à plusieurs reprises, préférant la sélection sénégalaise.