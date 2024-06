Répartitions des Droits d'Auteur : la SODAV annonce le démarrage des paiements aux ayants droit, ce mercredi

A quelques jours de la fête de la Tabaski, la Société de Gestion Collective des Droits d'Auteur et des Droits Voisins (SODAV) annonce, le démarrage à partir de ce mercredi 12 Juin des paiements des répartitions afférentes principalement aux droits audiovisuels, à la reproduction mécanique, aux droits SACEM, et à la VOD.



Ces paiements représentent une somme globale de cent-un million trois cent onze mille six-cent trente-cinq francs CFA (101 311 635 FCFA), renseigne un communiqué parvenu à Dakaractu. Cette répartition substantielle témoigne de l'engagement continu de la SODAV à garantir une rémunération équitable pour les créateurs et ayants droit.



Les détails des répartitions sont les suivants :



Reproduction mécanique (Musique) d'un montant : 2 880 340 F CFA.

Ce montant est destiné aux artistes et producteurs pour la reproduction mécanique de leurs œuvres musicales.



Droits SACEM (Musique), d'un montant de 38 813 198 F CFA.

Ce montant concerne les droits d'auteur des œuvres musicales gérées en collaboration avec la SACEM, la société française des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.



Droits Canal Audiovisuel (année 2022, partie droit d'auteur), d'un montant de 53 469 818 F CFA. Cette somme est allouée aux créateurs pour l'exploitation de leurs œuvres audiovisuelles diffusées sur Canal+ au cours de l'année 2022.



VOD (Audiovisuel) d'un montant : 6 148 279 F CFA.

Ce montant concerne les droits d'auteur liés à la diffusion de contenus audiovisuels via les plateformes de vidéo à la demande (VOD).



La SODAV réitère son engagement à améliorer la transparence et l'efficacité des processus de répartition, garantissant ainsi que les créateurs reçoivent leur dû de manière juste et en temps opportun. En prenant cette initiative, la SODAV poursuit sa mission de protection et de valorisation des droits des auteurs et ayants droit, contribuant ainsi au développement durable du secteur culturel et créatif, souligne le communiqué.