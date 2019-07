Transfert : Ismaïla Sarr se rapproche de Watford

L’ailier de Rennes Ismaïla Sarr souhaite poursuivre sa carrière en Premier League et se montre séduit par l’approche réalisée par Watford. Et selon les informations Sky Sports, le sénégalais devrait bien rejoindre le club anglais. En effet, les deux clubs se rapprochent d’un accord total pour le transfert de l’ancien Messin.



Même si les détails de cette opération n’ont pas été dévoilés, Watford et Rennes finalisent actuellement ce deal en évoquant les conditions de paiement. Pour rappel, les Bretons espéraient initialement 40 millions d’euros pour vendre Sarr cet été.