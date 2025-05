Tragédie à Nioro : Deux talibés noyés dans un marigot, une sortie pour du bois vire au cauchemar

Un drame poignant s’est produit dans la commune de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack. Deux jeunes talibés du daara dirigé par Serigne Abib Dramé ont perdu la vie par noyade dans un marigot situé derrière la ville, sur la route de Porokhane. C’est ce que rapporte L’Observateur dans son édition du jour.



Les deux enfants, Mouhamed Touré, âgé de 9 ans, et Omar Dramé, 10 ans, avaient quitté tôt le matin leur daara, accompagnés de plusieurs camarades, pour aller chercher du bois mort dans la brousse. Ce qui devait être une simple corvée a pris une tournure dramatique lorsqu’ils ont décidé de se baigner dans le marigot, un moment de détente qui s’est transformé en cauchemar.



Selon les témoignages recueillis par L’Observateur, tout a basculé lorsque Omar Dramé, pendant la baignade, s’est éloigné du groupe et s’est retrouvé en difficulté. Mouhamed Touré, tentant de lui venir en aide, s’est à son tour retrouvé piégé par les eaux. Les deux garçons se sont noyés sous les yeux impuissants de leurs camarades, qui, paniqués, ont fui les lieux pour alerter les proches du maître coranique.



Les sapeurs-pompiers de Nioro, informés un peu plus tard, ont retrouvé les corps sans vie aux environs de 8h30 du matin. Les dépouilles ont été transportées à la morgue du district sanitaire de Nioro, avant d’être inhumées respectivement à Ndoffane et à Nioro, selon les informations de L’Observateur.