Trafic par voie maritime avorté à Rufisque : trois individus arrêtés avec 39 kg de chanvre indien

Le Commissariat central de Rufisque a encore frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de drogue. Dans la nuit du 20 au 21 mai 2025, les éléments de la brigade de recherches ont interpellé trois individus en possession de trente-neuf (39) kilogrammes de chanvre indien, à la suite d’une opération savamment orchestrée.



Tout est parti d’un renseignement opérationnel faisant état d’une pirogue transportant de la drogue qui devait accoster au quai de pêche de Rufisque. En alerte maximale, les policiers ont été déployés en toute discrétion aux alentours du quai. Peu après, ils ont repéré un véhicule de marque Opel stationné non loin, avec deux personnes à bord.



À leur grande vigilance, une pirogue a effectivement accosté, et les deux occupants du véhicule, accompagnés d’un troisième individu arrivé à moto, se sont activés à décharger des blocs suspects de la pirogue pour les charger dans le véhicule.



C’est à cet instant que les forces de l’ordre sont intervenues, prenant les trafiquants en flagrant délit. Les trois individus ont été interpellés sur-le-champ et les 39 kg de chanvre indien saisis.



Les mis en cause sont actuellement placés en garde à vue pour détention et trafic de drogue, et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices, notamment ceux à la tête du réseau maritime mis en cause.



Cette opération souligne une fois de plus la vigilance des forces de sécurité sénégalaises dans le combat contre les filières de drogue qui exploitent les voies maritimes comme vecteurs de livraison.