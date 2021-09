Trafic de visas : Kilifeu, Simon et leur ami Thier placés sous mandat de dépôt.

Les rappeurs Landing Mbissane Seck alias Kilifeu et Simon Kouka sont placés sous mandat de dépôt à l'issue, ce 15 septembre, de leur face à face avec le juge d'instruction du 2ème cabinet. Il en est de même avec leur ami, Thierno Amadou Diallo dit Thier impliqué dans une affaire de trafic de visas.



Les trois (3) mis en causes sont envoyés en prison en attendant leur jugement pour association de malrfaiteurs entre autres chefs d’inculpation retenus contre eux.

Les 2 artistes rappeurs ainsi que leur ami Thier avaient tous bénéficié, mardi, d'un 2ème retour de parquet. Ils seront entendus dans le fond du dossier, dans les prochains jours, a expliqué Me Abdoulaye Tall, un des avocats de Simon et Kilifeu.