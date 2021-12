Trafic de faux médicaments : Une saisie estimée à 700 millions de Francs CFA opérée par la douane à Fimela.

À l’issue des opérations conduites ce week-end par les unités de surveillance terrestres et maritimes, les agents de la Brigade fluviale des Douanes de Fimela ont effectué une importante saisie de faux médicaments le vendredi 26 novembre 2021 vers 06h du matin dans la forêt de Yayème entre les localités de Fimela et Joal.



La direction générale des douanes informe que les médicaments ont été conditionnés en 57 cartons d’un poids total de 580 kg et estimés à 700 millions de francs CFA. Il s’agit de 7 types de faux médicaments constitués pour la plupart d’aphrodisiaques et des corticoïdes évalués avec la collaboration d’un groupe de pharmaciens.



L’administration de la douane se dit déterminée à poursuivre cette lutte contre la criminalité transfrontalière et invite les populations à plus de coopération pour prévenir d’éventuels désagréments.