Tracasserie du renouvellement des passeports : Un compatriote propose des solutions pour les sénégalais d’Espagne

Depuis quelques années, les Sénégalais d’Espagne font face à un problème récurrent et épineux relativement au renouvellement et à l'obtention de passeports. Cette situation, qui affecte des milliers de compatriotes, est devenue un véritable casse-tête administratif, provoquant frustration et exaspération au sein de la communauté.



Face à cette situation, Momar Dieng Diop, un sénégalais vivant en Espagne depuis plusieurs années propose à l’État ses auspices pour assouplir les tracasseries que rencontrent les sénégalais vivant en Espagne. « Le déploiement d'équipes consulaires mobiles, comme cela se faisait, pour sillonner toute l'Espagne, pourrait résoudre une grande partie du problème des passeports. Cela faciliterait l'accès aux services consulaires pour tous et contribuerait à désengorger le consulat principal qui a dépassé sa capacité d'accueil », dit-il.





À l’en croire, il note qu’il serait bénéfique d'améliorer la communication entre le consulat et les ressortissants sénégalais en Espagne. Des canaux de communication plus clairs et plus accessibles aideraient les citoyens à mieux comprendre les procédures, à obtenir des informations à jour et à se sentir soutenus par leurs représentants.





Par ailleurs, il signale que l'instauration des rendez-vous s'est révélée être plus une source de problèmes qu'une solution. Revenir à des méthodes plus traditionnelles s'avère nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté.





En définitive, la situation actuelle nécessite une réponse rapide et efficace de la part des autorités sénégalaises, pour alléger les difficultés rencontrées par leurs citoyens à l'étranger et leur permettre de mener une vie plus stable et sereine.