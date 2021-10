Tournoi des marseillais du Sénégal : les ultras de Guédiawaye remportent la finale (3-0) face aux Rufisquois.

Les supporters marseillais du Sénégal se sont retrouvés ce week-end au tour d’un tournoi de foot pour afin de consolider les relations entre fans. En effet, ce tournoi de fraternité initié par l’Association des Marseillais du Sénégal (AMS) a également permis aux ultras marseillais de rendre hommage à des personnages mythiques qui ont marqué l’histoire du club. À l’égard de l’ancien président phocéen Pape Diouf et de Charles Seydou Guèye.



Cette première édition a vu la participation d’une dizaine de clubs de football dont des équipes de Dakar, Thiès et Mbour ainsi qu’une participation massive des fanatiques et des férus du ballon rond en général. C’est ainsi qu’au terrain de Liberté 6 s’est tenue la grande finale entre l’équipe de Guédiawaye et celle de Rufisque. Un match dont Guédiawaye est sorti vainqueur (3-0).



Au bilan, cette édition parrainée par le Directeur de la Caisse de dépôt et de consignation, Cheikh Ahmed Tidiane Ba est une réussite totale, étant donné que tous, initiateurs de ce tournoi, équipes et supporters, se sont tous enthousiasmés sur l’idée de la deuxième édition dans un avenir proche.